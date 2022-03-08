Байден призвал Конгресс принять закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов
Президент США Джо Байден призвал Конгресс поддержать закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.
"Я призываю Конгресс принять закон о поддержке Украины на 12 млрд долларов. И украинский народ демонстрирует свою храбрость. Они не позволят Путину добиться своих целей, это очевидно", - сказал президент США Джо Байден.
Также он сказал, что США будут оказывать Украине и другую помощь.
"Но давайте защитим их демократию, их свободу, их жизни. Мы будем оказывать им экономическую, гуманитарную помощь, и помощь в плане безопасности", - добавил Джо Байден.
Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!
Победа будет за нами! Слава Украине!
Напомним, ранее мы сообщали о том, что США отказались от российской нефти и газа.
А также мы писали о том, что Джо Байден заявил, что Путину никогда не удастся завоевать Украину.
Все оперативные новости о событиях в Украине - читайте в нашей онлайн-трансляции.