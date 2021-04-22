Байден може визнати геноцид вірмен в Османській імперії, - WSJ

Президент США Джо Байден може офіційно визнати геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році. Він може підписати відповідний документ у суботу, 24 квітня.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Джо Байден може виступити із заявою в День пам'яті жертв геноциду вірмен, який проходить 24 квітня у Вірменії. За інформацією газети, остаточно рішення ще не прийнято, і президент може обмежитися формальною заявою, в якій не буде визнання геноциду.

У 2019 році адміністрація 45 президента США Дональда Трампа утрималася від схвалення резолюції Сенату, яка визнавала геноцид вірмен в Османській імперії в 1915 році. Тоді прес-секретар президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що Туреччина засуджує рішення Сенату США щодо визнання геноциду вірмен. В Анкарі вважають, що визнання геноциду вірмен шкодить відносинам між Туреччиною і США.

Геноцидом вірмен називають масову депортацію і винищення вірменського населення на територіях, підконтрольних Османській імперії.

За різними даними, з 1915 по 1923 рік було вбито близько 1,5 млн вірмен. Геноцидом це визнали 23 держави, а також Європарламент.