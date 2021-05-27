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Глави МЗС Євросоюзу розглянуть можливість участі в Кримській платформі

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ЄС, Четвер 27 травня 2021 23:44
Глави МЗС Євросоюзу розглянуть можливість участі в Кримській платформі Фото: віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель. (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images_
Автор: Даша Харченко

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розглянуть можливість участі в саміті Кримської платформи з деокупації. Він відбудеться 23 серпня у Києві.

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже оголосив про свою участь у саміті.

"Ми погодились з необхідністю бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі влітку у Києві", - сказав Боррель.

Як уточнив Боррель, міністри аналізували, що можна зробити для збільшення перспектив урегулювання конфліктів, посилення двосторонніх контактів та участі ЄС у відповідних зусиллях ОБСЄ.


Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Міністри обговорили підготовку до саміту Кримської платформи.

Нагадаємо, у квітні турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не має наміру визнавати Крим частиною Росії.

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