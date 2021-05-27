Глави МЗС Євросоюзу розглянуть можливість участі в Кримській платформі
Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розглянуть можливість участі в саміті Кримської платформи з деокупації. Він відбудеться 23 серпня у Києві.
Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.
Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже оголосив про свою участь у саміті.
"Ми погодились з необхідністю бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі влітку у Києві", - сказав Боррель.
Як уточнив Боррель, міністри аналізували, що можна зробити для збільшення перспектив урегулювання конфліктів, посилення двосторонніх контактів та участі ЄС у відповідних зусиллях ОБСЄ.
Днями міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову зі своїм турецьким колегою Мевлютом Чавушоглу. Міністри обговорили підготовку до саміту Кримської платформи.
Нагадаємо, у квітні турецький президент Реджеп Ердоган заявив, що Туреччина не має наміру визнавати Крим частиною Росії.