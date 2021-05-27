Глави МЗС Євросоюзу розглянуть можливість участі в Кримській платформі

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу розглянуть можливість участі в саміті Кримської платформи з деокупації. Він відбудеться 23 серпня у Києві.

Про це повідомив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Він нагадав, що президент Європейської ради Шарль Мішель вже оголосив про свою участь у саміті.

"Ми погодились з необхідністю бути більш помітними і розглянути участь у міжнародній Кримській платформі влітку у Києві", - сказав Боррель.

Як уточнив Боррель, міністри аналізували, що можна зробити для збільшення перспектив урегулювання конфліктів, посилення двосторонніх контактів та участі ЄС у відповідних зусиллях ОБСЄ.