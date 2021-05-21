Кулеба закликала Раду Європи зробити внесок у досягнення цілей Кримської платформи
Україна готує до запуску ініціативу "Кримська платформа", яка покликана відповісти на виклики російської окупації півострова. Рада Європи має зробити власний внесок у досягнення справедливих цілей платформи.
Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає прес-служба МЗС.
Міністр підкреслив, що збройна агресія проти України, а також систематичне невиконання обов'язкових рішень Європейського суду з прав людини та інші дії Росії показують безрезультатність політики поступок щодо РФ.
"Поступки Росії у 2019 році, коли ПАРЄ повернула її делегацію, обґрунтовувалися необхідністю залучення Москви до діалогу для захисту прав людини. Зараз, за два роки, вони зовсім не здаються результативними. Російська агресія триває і продовжує підживлювати порушення прав людини", - додав він.
Кулеба зазначив, що Україна вимагає більш активного залучення моніторингових механізмів, зокрема Комісара Ради Європи з прав людини.
Нагадаємо, речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що загрози Російській Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.
Крім того, президент США Джо Байден заявляв, що Штати ніколи не визнають незаконну анексію Криму. Більш того, Вашингтон продовжить допомагати Україні в протистоянні російській агресії.