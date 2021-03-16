МЗС назвав погрози Росії щодо Кримської платформи "політичним булінгом"
Погрози Російської Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.
Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - зазначив він.
Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус - держава-окупант.
Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на "територіальну цілісність" Росії - це приклад спотвореного сприйняття реальності.
"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не відносяться Крим і Севастополь", - додав Ніколенко.
Нагадаємо, вчора представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Москва сприймає створення Кримської платформи як загрозу агресії проти "двох суб'єктів Російської Федерації". А також пригрозила іншим державам тим, що участь в українській ініціативі буде розцінюватися як недружній крок.
Кримська платформа - це перша ініціатива України за деокупації півострова, яка передбачає залучення міжнародної спільноти до цієї проблеми. На серпень 2021 року заплановано перший саміт у Києві й низка зарубіжних партнерів України підтвердила зацікавленість в участі.