МЗС назвав погрози Росії щодо Кримської платформи "політичним булінгом"

Погрози Російської Федерації майбутнім учасникам Кримської платформи є "політичним булінгом". Москва продовжує використовувати поняття, які спотворюють сприйняття реальності.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Закликаємо Російську Федерацію не займатися політичним булінгом. Погрози на адресу України та інших держав-учасників Кримської платформи є черговим проявом триваючої маргіналізації російської зовнішньої політики", - зазначив він.

Ніколенко наголосив, що на рівні ООН окупація Криму отримала чітке міжнародно-правове визначення як акт агресії. Тому в Росії на півострові єдиний статус - держава-окупант.

Таким чином, за словами речника МЗС, слова про посягання на "територіальну цілісність" Росії - це приклад спотвореного сприйняття реальності.

"Злодій не набуває законного права власності на вкрадену ним річ. Російські міжнародно визнані кордони давно відомі. До них не відносяться Крим і Севастополь", - додав Ніколенко.