ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Байден переможе Трампа на виборах з імовірністю 91%, - The Economist

Лондон, Вівторок 28 липня 2020 10:01
Байден переможе Трампа на виборах з імовірністю 91%, - The Economist
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

Модель пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20

Кандидат в президенти США Джо Байден може перемогти діючу владу на виборах з імовірністю 91%. Видання The Economist змоделювало можливий результат президентських виборів.

Про це повідомляє The Economist.

Цьогорічні вибори в США визначаються не більшістю голосів виборців, а розподілом голосів у колегії виборників, число яких за того чи іншого кандидата залежить від результатів голосування в конкретних штатах.

За даними видання, ймовірність перемоги Байдена в колегії виборників оцінюється як 91%, або 9 шансів з 10, залишаючи Трампу 9% і 1 шанс з 10. Діапазон можливої ​​кількості виборців, які проголосують за Байдена, прогнозується на рівні 248-413, за Трампа - 125-290.

За прогнозом щодо більшості голосів, ймовірність перемоги ще вища - 99%, або 19 шансів з 20. Модель пророкує перемогу Байдена у 25 штатах, Трампа - у 20.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив керівника своєї передвиборної кампанії, його очолив Вільям Степін.

Зазначимо, згідно з опитуваннями Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Джозеф БайденДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся