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Байден победит Трампа на выборах с вероятностью 91%, - The Economist

Лондон, Вторник 28 июля 2020 10:01
Байден победит Трампа на выборах с вероятностью 91%, - The Economist
Фото: Дональд Трамп и Джо Байден (коллаж РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20

Кандидат в президенты США Джо Байден может победить действующую власть на выборах с вероятностью 91%. Издание The Economist смоделировало возможный исход президентских выборов.

Об этом сообщает The Economist.

Нынешние выборы в США определяются не большинством голосов избирателей, а распределением голосов в коллегии выборщиков, число которых за того или иного кандидата зависит от результатов голосования в конкретных штатах.

По данным издания, вероятность победы Байдена в коллегии выборщиков оценивается как 91%, или 9 шансов из 10, оставляя Трампу 9% и 1 шанс из 10. Диапазон возможного количества избирателей, которые проголосуют за Байдена, прогнозируется на уровне 248-413, за Трампа - 125-290.

По прогнозу по поводу большинства голосов, вероятность победы еще выше - 99%, или 19 шансов из 20. Модель предсказывает победу Байдена в 25 штатах, Трампа - в 20.

Напомним, президент США Дональд Трамп сменил руководителя своей предвыборной кампании, его возглавил Уильям Степин.

Отметим, согласно опросу Siena College и New York Times, Джо Байден обходит Дональда Трампа в общенациональной президентской гонке на 13%.

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