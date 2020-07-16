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Трамп поміняв керівника передвиборчої кампанії

США, Четвер 16 липня 2020 06:39
Трамп поміняв керівника передвиборчої кампанії
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)
Автор: РБК-Україна

Чинний глава Бред Парскаль буде старшим радником кампанії

Президент США Дональд Трамп змінив керівника своєї передвиборної кампанії. Штаб очолив Вільям Степін.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

"Я радий оголосити про те, що Вільям Степін був підвищений до посади керівника кампанії Трампа. Бред Парскаль (діючий голова - ред.), який був зі мною протягом довгого часу і керував нашою чудовою стратегією в сфері цифрових технологій і даних, продовжить виконувати ту ж роль, але буде старшим радником кампанії", - написав він.

Трамп зазначив, що що і Степін, і Парскаль активно брали участь в історичній перемозі в 2016 році і наголосив, що сподівається на "велику і дуже важливу другу перемогу" на виборах, оскільки його рейтинг в опитуваннях швидко зростає, а ситуація в економіці покращується.

Зазначимо, що за останніми даними порталу Real Clear Politics, колишній віце-президент-демократ Джозеф Байден випереджає нинішнього главу держави на 8,6% за популярністю серед виборців.

Нагадаємо, кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден виграли первинні президентські вибори в Луїзіані.

Президентські вибори в США повинні пройти 3 листопада.

Згідно з опитуваннями Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.

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