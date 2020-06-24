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Байден обходить Трампа в передвиборчому рейтингу, - опитування

Новини » Політика     24.06.2020 - 16:30
Байден обходить Трампа в передвиборчому рейтингу, - опитування
Фото: Джо Байден (flickr.com/gageskidmore)

Розрив між рейтингами Байдена і Трампа становить 14%

Кандидат у президенти США від демократів Джо Байден обходить в передвиборчому рейтингу чинного президента Дональда Трампа. Розрив між основними кандидатами становить 14%.

Про це свідчать дані опитування Siena College і New York Times.

Повідомляється, що Байден забезпечив лідерство над Трампом, отримавши широку підтримку серед жінок і так званих небілих виборців. Крім того, частина електорату республіканців більше не підтримує чинного президента через неефективну боротьбу з коронавірусом.

За даними опитування, рейтинг Байдена становить 50%, Трампа - 36%. Видання зазначає, що цей показник - один з найбільш песимістичних за час президентства Трампа, що ставить під питання його обрання на другий термін.

Опитування показує, що у частини електорату Трампа знизилася підтримка, оскільки його адміністрація не змогла зупинити COVID-19. Крім того, виборці незадоволені різкими заявами президента про застосування сили для розгону протестів, які спалахнули після вбивства афроамериканця Джоржда Флойда.

Байдена підтримує велика частина чорношкірих і латиноамериканських виборців, жінки та молодь. Серед чоловіків, білих та виборців середнього і старшого віку - підтримка Байдена і Трампа приблизно однакова.

Нагадаємо, на початку червня демократи офіційно висунули Байдена в президенти США.

Раніше Дональд Трамп заявив, що може програти президентські вибори в країні через голосування поштою, яке можуть провести у ряді штатів через пандемію.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США
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