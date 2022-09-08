Очолювала Британію 70 років. Як прощатимуться з королевою Єлизаветою

Королева Великобританії Єлизавета II займала британський престол з 1952 року і правила протягом 70 років. Сьогодні після повідомлення про її смерть країна занурилася в траур.

РБК-Україна розбиралося з процедурою прощання з монархом і тим, що чекає британців в найближчі дні.

Операція "Лондонський міст"

Умовний план траурних заходів у Британії після смерті королеви Єлизавети II називається операція "Лондонський міст". Його підготували ще в 1960-х роках і з тих пір постійно оновлювали. Він включає в себе дії уряду, англіканської церкви, поліції, армії, ЗМІ, столичної адміністрації та лондонського транспорту. Повністю цей план було розсекречено в 2021 році.

Операція "Лондонський міст" розписана на 10 днів - від смерті королеви до її похорону.

D-Day - день смерті королеви

Протягом декількох хвилин про смерть Єлизавети II по спеціальних каналах зв'язку проінформують прем'єр-міністра, секретаря уряду та високопоставлених міністрів і чиновників. Протягом 10 хвилин мають бути приспущені прапори над Уайтхоллом (вулиця від парламенту в Лондоні до Трафальгарської площі). Потім королівська сім'я випустить офіційне публічне повідомлення.

Парламент Великобританії та автономні законодавчі органи в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії мають негайно припинити роботу. Головна сторінка на сайті королівської сім'ї має випустити коротку заяву про смерть королеви, на всіх сайтах державних відомств і сторінках в соцмережах з'являться чорні банери.

Першим із зверненням до нації повинен виступити прем'єр-міністр, і Ліз Трасс вже зробила це. Буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Потім має пройти зустріч прем'єра з новим королем Чарльзом III, після чого той теж виступить зі зверненням.

У перший же день пройде панахида в соборі Святого Павла в центрі Лондона. У ній візьмуть участь прем'єр і невелике число високопоставлених міністрів.

У самій країні день смерті королеви буде називатися D-Day, кожен наступний - D-Day+1, D-Day+2 і так далі.

D-Day+1

О 10:00 в палаці Сент-Джеймс збереться спеціальна Рада, яка оголосить Чарльза новим сувереном. Захід пройде за участю прем'єра, старших міністрів і так далі. Прокламація буде зачитана в палаці Сент-Джеймс і на Королівській біржі в лондонському Сіті.

Також збереться парламент, щоб узгодити послання співчуття. Всі інші парламентські справи будуть припинені на 10 днів.

О 15:30 прем'єр і кабінет міністрів проведуть аудієнцію у нового короля.

D-Day+2

Труна королеви має вже перебувати в Букінгемському палаці. Так як вона померла в замку Балморал, то активується операція "Єдиноріг", тобто її тіло мають доставити королівським поїздом, якщо це можливо. В іншому випадку буде запущена операція "Нагляд" - перевезення тіла літаком.

D-Day+3

Вранці король Чарльз прийматиме співчуття у Вестмінстері. У другій половині дня він відправиться в турне по Сполученому Королівству, яке почнеться з відвідування шотландського парламенту і служби в соборі Святого Джайлса в Единбурзі.

D-Day+4

Чарльз має прибути в Північну Ірландію, де прийме чергове співчуття в замку Хіллсборо і відвідає службу в соборі Святої Анни в Белфасті.

Також в Лондоні пройде репетиція операції "Лев" - перенесення труни з Букінгемського палацу в Вестмінстерський палац.

D-Day+5

Хода від Букінгемського палацу до Вестмінстерського палацу пройде за маршрутом через Лондон. Після прибуття труни у Вестмінстерській залі відбудеться служба.

З D-Day+6 до D-Day+9

Тіло Єлизавети II перебуватиме у Вестмінстерському палаці протягом трьох днів. Труна з нею в центрі Вестмінстер-холу буде доступною для публіки 23 години на добу. Будуть також квитки для VIP-персон.

У день D-Day+6 пройде репетиція похоронної процесії.

У день D-Day+7 король Чарльз відправиться в Уельс, щоб прийняти співчуття в місцевому парламенті та відвідати службу в Ліандаффському соборі в Кардіффі.

МЗС має організувати прибуття глав іноземних держав і високопоставлених осіб. Міністерства транспорту і внутрішніх справ побоюються, що потенційно на прощання з королевою в Лондон відразу можуть кинутися сотні тисяч осіб.

D-Day+10

День похорону стане "Днем національної жалоби", він випадає на наступну неділю, 18 вересня.

Похорон Єлизавети II пройде у Вестмінстерському абатстві. Опівдні по всій країні буде оголошено двохвилинне мовчання. Траурні ходи пройдуть в Лондоні і Віндзорі.

У каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку пройде служба, а королева буде похована в меморіальній каплиці короля Георга VI.