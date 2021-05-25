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Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім

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Вашингтон, Вівторок 25 травня 2021 20:16
Байден планує обговорити з Путіним Україну та Білорусь, - Білий дім Фото: Джен Псакі, речник Білого дому (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Президент США Джо Байден під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним планує обговорити Україну. Також серед тем зустрічі лідерів США та Росії буде Білорусь.

Про це під час розмови з журналістами заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, Байден та Путін в рамках зустрічі у Женеві обговорять весь спектр нагальних питань у відносинах між Вашингтоном та Москвою. Американський лідер спробує налагодити відносини між США та Росією, щоб вони стали більш передбачуваними та стабільними.

"Президент також підніме питання України, підкресливши підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України. Він також планує підняти питання Білорусі", - сказала вона.

Нагадаємо, глава українського МЗС Дмитро Кулеба говорив, що держсекретар США пообіцяв не домовлятися з Росією про Україну без участі України. Однак до можливого обговорення України під час зустрічі Байдена з Путіним Кулеба поставився схвально.

Сьогодні Білий дім та Кремль офіційно оголосили про зустріч Байдена і Путіна. Переговори двох лідерів пройдуть віч-на-віч 16 червня в Женеві, коли Байден перебуватиме в Європі.

До цього у Кремлі заявляли, що під час зустрічі Путін та Байден можуть обговорити контроль над озброєнням.

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