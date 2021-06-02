Хакери зупинили роботу бразильської компанії: у США підтвердили причетність Росії

Кібератака на велику бразильську кампанію JBS sa зупинила виробництво м'яса в Північній Америці та Австралії. У Білому домі підтвердили, що хакери, ймовірно, базується в Росії.

Бразильська компанія JBS SA (найбільша в світі м'ясопереробна компанія) поінформувала уряд США про те, що атака з використанням програм-вимагачів виходила від злочинної організації з Росії.

Заступник прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр заявила, що Сполучені Штати зв'язалися з урядом Росії з цього приводу і що ФБР веде розслідування.

"Білий дім запропонував JBS допомогу, і наша команда в Міністерстві сільського господарства кілька разів розмовляла з їх керівництвом за останній день",- сказала Жан-П'єр.

За її словами, JBS повідомив адміністрацію про те, що вимога викупу виходила від злочинної організації, яка, ймовірно, базується в Росії.

"Білий дім безпосередньо взаємодіє з російським урядом з цього питання і повідомляє, що відповідальні держави не приховують злочинців-вимагачів", - говорить Жан-П'єр.

Аналітики вважають, що перебої в роботі JBS через кібератаки вже вплинули на ринок м'яса. Згідно з оцінками Міністерства сільського господарства США, м'ясопереробні підприємства США у вівторок забили 94 000 голів великої рогатої худоби, що на 22% менше, ніж тижнем раніше. Крім того, переробники свинини забили 390 000 свиней, що на 20% менше, ніж тиждень тому.

У неділю, 30 травня, JBS USA визначила, що є метою організованої атаки кібербезпеки, яка торкнулася деяких серверів, що підтримують її північноамериканські та австралійські ІТ-системи. Це призвело до затримки транзакцій компанії з клієнтами та постачальниками. Відомо, що компанія контролює близько 20% потужностей по забою великої рогатої худоби і свиней в США.

Також повідомляється, що ціни на яловичину і свинину в США вже ростуть, оскільки Китай збільшує імпорт м'яса.