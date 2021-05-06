США пообіцяли не домовлятися про Україну без України, - Кулеба
Американський державний секретар Ентоні Блінкен пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України. Таку обіцянку він дав в ході сьогоднішнього візиту в Міністерство закордонних справ України.
Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру в Facebook.
"Він (держсекретар США - ред.) сказав, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США. США ніколи не будуть домовлятися ні з ким про Україну без України", - повідомив міністр.
Кулеба зазначив, що обговорювати Україну без України можна, а от домовлятися про неї - ні.
"Є популярна теза, що не можна говорити про Україну без України. Це неправильна теза. Не можна домовлятися про Україну без України, а говорити потрібно. Домовлятися без нас про нас - не можна. Обіцянка цього не робити пролунала сьогодні від держсекретаря", - сказав він.
Нагадаємо, президент США Джо Байден планує цьогоріч зустрітися з главою РФ Володимиром Путіним. Як розповіли у Білому домі, серед тем майбутньої зустрічі буде Україна.
Водночас президент Володимир Зеленський заявляв, що обговорення України під час зустрічі Байдена та Путіна не буде предметним, бо там не буде представника України.