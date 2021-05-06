США пообіцяли не домовлятися про Україну без України, - Кулеба

Американський державний секретар Ентоні Блінкен пообіцяв, що США не будуть укладати жодних домовленостей щодо України без України. Таку обіцянку він дав в ході сьогоднішнього візиту в Міністерство закордонних справ України.

Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час ефіру в Facebook .

"Він (держсекретар США - ред.) сказав, що Україна ніколи не повинна сумніватися в США. США ніколи не будуть домовлятися ні з ким про Україну без України", - повідомив міністр.

Кулеба зазначив, що обговорювати Україну без України можна, а от домовлятися про неї - ні.

"Є популярна теза, що не можна говорити про Україну без України. Це неправильна теза. Не можна домовлятися про Україну без України, а говорити потрібно. Домовлятися без нас про нас - не можна. Обіцянка цього не робити пролунала сьогодні від держсекретаря", - сказав він.