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Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором

США, Четверг 16 ноября 2023 05:49
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Байден после переговоров снова назвал Си Цзиньпина диктатором Фото: украинский военный (twitter WhiteHouse)
Автор: Максим Шушко

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден через несколько часов после переговоров с лидером Китая Си Цзиньпином снова назвал его диктатором.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Во время пресс-конференции, которая состоялась после переговоров американского и китайского лидеров в Сан-Франциско Байден, отвечая на вопрос журналиста, будет ли он и дальше описывать Си Цзиньпина, как диктатора, заявил:

"Он диктатор в том смысле, что он руководит коммунистической страной. Китайское правительство полностью отличается от нашего".

Стоит отметить, что в июне этого года президент США назвал главу КНР диктатором из-за ситуации с воздушным шаром-шпионом. Тогда в Китае выразили протест и назвали слова Байдена "провокацией".

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Байден и Си Цзиньпин сегодня встретились в США. Этот визит в Америку стал первым за последние шесть лет для китайского лидера.

Президенты договорились возобновить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами, обсудили войну в Украине, вопросы Тайваня напряженность на Ближнем Востоке и ряд других вопросов.

Американский президент назвал эти переговоры "одними из самых продуктивных".

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