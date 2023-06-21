ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Китае выразили протест после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором

Новина українською →
Пекин, Среда 21 июня 2023 11:31
В Китае выразили протест после того, как Байден назвал Си Цзиньпина диктатором Фото: спикер МИД Китая Мао Нин (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Китай выразил протест после того, как президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. В Пекине назвали слова Байдена "провокацией".

Об этом заявила спикер Министерства иностранных дел Китая Мао Нин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Эти замечания абсурдны и крайне безответственны", - сказала она.

МИД Китая выразил протест США из-за слов Байдена о Си Цзиньпине.

"Это противоречит основным фактам и дипломатическим протоколам, серьезно нарушает политическое достоинство Китая и является публичной политической провокацией", - заявила Мао Нин.

Что сказал Байден

Напомним, президент США Джо Байден в Калифорнии на мероприятии по сбору средств на свою предвыборную кампанию рассказал о реакции лидера Китая Си Цзиньпина на сбитый китайский разведывательный аэростат.

В ходе своего выступления американский президент назвал китайского лидера диктатором.

"Причина, почему Си Цзиньпин очень возмутился, когда я сбил тот воздушный шар со шпионским оборудованием, заключается в том, что он не знал, что он там был. Нет, я серьезно. Это то, что очень расстраивает диктаторов, когда они не знают, что произошло", - сказал Байден.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Китай Джозеф Байден Си Цзиньпинь МИД Украины
NEWS
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией