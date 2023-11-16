Первая часть. Чем закончились переговоры Байдена и Си Цзиньпина

В Сан-Франциско завершилась встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина. Байден уже назвал переговоры "большим прогрессом".

Подробнее о встрече двух мировых лидеров читайте в материале РБК-Украина .

Общие впечатления от саммита

Президент Джо Байден в соцсети Х заявил, что во время встречи был достигнут "большой прогресс". Позже на пресс-конференции он сказал, что это были "одни из самых эффективных переговоров".

Источники CNN однако отметили, что по результатам переговоров не была заключена совместная декларация о сотрудничестве или общем заявлении.

При этом, тон собеседников они назвали "уважительным, но прямым".

В то же время Си призвал Соединенные Штаты "не планировать подавление или сдерживание Китая".

"Китай не планирует превзойти или свергнуть Соединенные Штаты, и Соединенные Штаты не должны планировать подавление или сдерживание Китая", - сказал он.

На пресс-конференции по итогам встречи Байден сказал, что США будут продолжать конкурировать с Китайской Народной Республикой , но будут делать это "ответственно", чтобы не создавать "непреднамеренный конфликт". Что говорили об Украине В ходе пресс-конференции Байден сообщил, что обменялся с Си "мнениями по региональным и глобальным вопросам", в том числе относительно отказа России прекратить войну против Украины, а также конфликта в секторе Газа. Возобновление военного сотрудничества

Лидеры договорились "восстановить военное сотрудничество на высоком уровне между двумя странами на основе равенства и уважения". Обе стороны также возобновят встречи между министерствами обороны, консультации по морской военной безопасности и начнут переговоры между руководителями командований.

Кроме этого, как отмечает CNN со ссылкой на неназванного чиновника, Байден призвал Китай быть прозрачнее в вопросе развития ядерной сферы, а также следить за развитием искусственного интеллекта.

Вопросы Тайваня

Во время разговора Си призвал перестать предоставлять Тайваню оружие и поддержать "воссоединение" Китая с островом. Кроме того, он выразил надежду, что Байден отменит односторонние санкции, касающиеся Китая.

Си сказал, что Китай предпочитает мирное воссоединение, и изложил условия, при которых будет применена сила. Байден в ответ повторил позицию США по поддержанию мира и стабильности в регионе.

"Смотрите, мир - это хорошо, но в какой-то момент нам нужно будет двигаться к более общему урегулированию", - заявил в ответ Си.

Кроме того, на встрече США попросили Китай уважать избирательный процесс на Тайване накануне голосования в январе.

Напряженность на Ближнем Востоке

Байден призвал Си использовать рычаги влияния Китая на Иран, чтобы обезопасить от более широкой эскалации в регионе. В ходе переговоров министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что они уже провели дискуссии с иранцами по этой теме.

Позже помощники Байдена сказали, что им так и не стало понятно, как серьезно Иран воспринял сообщение Китая.

Борьба с наркотиками

Высокопоставленный американский чиновник сказал CNN, что Китай согласился преследовать компании, производящие химические вещества-прекурсоры фентанила, мощного наркотика, разжегшего наркокризис в Соединенных Штатах. США будут внимательно наблюдать, придерживается ли Китай обязательств, взятых на саммите.

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