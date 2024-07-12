Байден поддержал завершение войны в Секторе Газа и против оккупации анклава Израилем

Президент США Джо Байден заявил, что война в Секторе Газа должна закончиться прямо сейчас, а Израиль не должен оккупировать анклав после войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Белого дома, рамки прекращения огня были согласованы как Израилем, так и ХАМАС, однако все еще существуют пробелы, которые необходимо закрыть.

"Эти рамки сейчас согласованы как Израилем, так и ХАМАС. Поэтому я отправил свою команду в регион, чтобы согласовать подробностьи", - сказал Байден на пресс-конференции.

Директор ЦРУ Билл Бернс и посол США на Ближнем Востоке Бретт МакГерк на этой неделе находились на Ближнем Востоке, где встречались с региональными коллегами для обсуждения соглашения о прекращении огня.

"Это сложные, комплексные вопросы. Все еще есть пробелы, которые необходимо закрыть. Мы достигаем прогресса. Тенденция положительная. Я полон решимости завершить это соглашение и положить конец этой войне, которая должна закончиться сейчас", - сказал президент США.

Байден также заявил, что Израиль не должен оккупировать Сектор Газа, а также подверг определенной критике военный кабинет страны, заявив, что "Израиль иногда не был настроен на сотрудничество".