США возобновляют передачу авиабомб Израилю, поставки которых ранее приостановили, - Reuters

Администрация президента США Джо Байдена возобновит поставки 500-фунтовых авиабомб в Израиль, однако продолжит воздерживаться от поставок 2000-фунтовых бомб из-за опасений по поводу их использования в густонаселенной Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы ясно дали понять, что нас беспокоит конечное использование 2000-фунтовых бомб, особенно для израильской кампании в Рафахе, о завершении которой они объявили", - сказал американский чиновник, выступая на условиях анонимности.

Одна 2000-фунтовая авиабомба может пробить толстый бетон и металл, создавая большой радиус взрыва.

По словам американского чиновника, 500-фунтовые бомбы были отправлены в одной партии с более крупными, которые были поставлены на паузу и поэтому задержались.

"Нашей главной заботой было и остается потенциальное использование 2000-фунтовых бомб в Рафахе и других местах в Газе... Поскольку наша озабоченность не касалась 500-фунтовых бомб, они продвигаются вперед в рамках обычного процесса", - добавил чиновник.

США уведомили Израиль о том, что они отправляют 500-фунтовые авиабомбы, но удерживают более крупные, сказал человек, знакомый с этим вопросом.