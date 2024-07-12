Байден підтримав завершення війни в Секторі Газа та проти окупації анклаву Ізраїлем

Президент США Джо Байден заявив, що війна у Секторі Газа має закінчитися просто зараз, а Ізраїль не повинен окупувати анклав після війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами глави Білого дому, рамки припинення вогню були узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС, але все ще існують прогалини, які слід закрити.

"Ці рамки зараз узгоджені як Ізраїлем, так і ХАМАС. Тому я відправив свою команду в регіон, щоб узгодити деталі", - сказав Байден на прес-конференції.

Директор ЦРУ Білл Бернс і посол США на Близькому Сході Бретт МакГерк цього тижня перебували на Близькому Сході, де зустрічалися з регіональними колегами для обговорення угоди про припинення вогню.

"Це складні, комплексні питання. Все ще є прогалини, які потрібно закрити. Ми досягаємо прогресу. Тенденція позитивна. Я сповнений рішучості завершити цю угоду і покласти край цій війні, яка повинна закінчитися зараз", - сказав президент США.

Байден також заявив, що Ізраїль не повинен окупувати Сектор Газа, а також піддав певній критиці військовий кабінет країни, заявивши, що "Ізраїль іноді не був налаштований на співпрацю".