Байден подписал помощь Украине, а в РФ гремели взрывы на нефтебазах: новости за 24 апреля

Байден подписал законопроект о помощи Украине

Президент США Джо Байден подписал законопроект, предусматривающий выделение средств на помощь Украине. Таким образом США смогут предоставить Украине новый пакет военной помощи.

Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники

Дроны Службы безопасности Украины атаковали две нефтебазы в Смоленской области России в ночь на 24 апреля, сообщили источники РБК-Украина.

На этих базах хранилось 26 тысяч кубометров российского топлива.

В Киеве авария: в одном из районов пропал свет

В Святошинском районе Киева частично пропало электроснабжение. Причина тому - авария.

В ДТЭК также отметили, что без электричества оставалась часть Бучанского района Киевской области.

Британия передаст Украине авиабомбы Paveway IV, - журналист

Великобритания отправит Украине авиабомбы Paveway IV в рамках следующего пакета военной помощи, написал журналист BBC Джонатан Биль.

Бомба Paveway IV - это боеприпас весом 230 кг, оснащенный двумя системами наведения: GPS и лазерной. Она производится британской компанией Raytheon UK и является последней версией серии Paveway.

Еврокомиссия выделила еще один транш Украине на 1,5 млрд евро

Еврокомиссия выделила Украине вторую часть финансирования в рамках механизма для Украины в размере 1,5 млрд евро.

"Дополнительные 1,5 млрд евро, которые мы выделяем сегодня, обеспечат Украине возможность продолжать поддерживать государственную власть и основные услуги для населения, в то время как она будет давать отпор агрессору", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В Запорожье сменили главу города: кто будет руководить областным центром

Депутаты Запорожского городского совета избрали нового и. о. городского головы областного центра. Эту должность будет занимать Регина Харченко.

США объявили новый пакет помощи Украине: что в нем

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине. Его размер составляет 1 млрд долларов.

В частности, в пакет вошли дальнобойные ракеты ATACMS.

Украинские мужчины с 18 до 60 лет не смогут получить паспорта за границей

Украинские мужчины с 18 до 60 лет больше не смогут получить загранпаспорта, находясь за границей. Соответствующее постановление утвердил Кабмин.