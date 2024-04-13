Байден прервал выходные, чтобы обсудить с командой "напряженность" на Ближнем Востоке

Президент США Джо Байден отменил поездку на выходные, чтобы обсудить с командой национальной безопасности "напряженность" на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Причина досрочного окончания президентских выходных заключается в необходимости встретиться со своей командой национальной безопасности по поводу событий, происходящих на Ближнем Востоке.

По данным издания, президент США Джо Байден досрочно возвращается в Вашингтон из поездки в Делавэр.

Обострение между Ираном и Израилем

Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.

Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории страна нанесет ответные удары.

Западные СМИ заявляют, что Иран готовится к атаке, это может произойти в ближайшие дни. По данным CNN, в США фиксируются перемещение оружия на территории Ирана.

Подробнее о причинах конфликта - читайте в материале РБК-Украина.

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