Байден перервав вихідні, щоб обговорити з командою "напруженість" на Близькому Сході
Президент США Джо Байден скасував поїздку на вихідні, щоб обговорити з командою національної безпеки "напруженість" на Близькому Сході.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За даними видання, президент США Джо Байден достроково повертається до Вашингтона з поїздки в Делавер.
Причина дострокового закінчення президентських вихідних полягає в необхідності зустрітися зі своєю командою національної безпеки з приводу подій, що відбуваються на Близькому Сході.
Загострення між Іраном та Ізраїлем
Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.
Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.
Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.
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