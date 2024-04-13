Байден перервав вихідні, щоб обговорити з командою "напруженість" на Близькому Сході

Президент США Джо Байден скасував поїздку на вихідні, щоб обговорити з командою національної безпеки "напруженість" на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

Причина дострокового закінчення президентських вихідних полягає в необхідності зустрітися зі своєю командою національної безпеки з приводу подій, що відбуваються на Близькому Сході.

За даними видання, президент США Джо Байден достроково повертається до Вашингтона з поїздки в Делавер.

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Нагадаємо, 1 квітня внаслідок ракетного удару по столиці Сирії була повністю зруйнована будівля консульства Ірану. Загинули щонайменше семеро іранців, зокрема два генерали.

Іран звинуватив Ізраїль у нападі та пообіцяв "жорстку" відповідь. Ізраїль своєю чергою попередив Іран, що у разі атаки зі своєї території країна завдасть ударів у відповідь.

Західні ЗМІ заявляють, що Іран готується до атаки, це може статися найближчими днями. За даними CNN, США фіксуються переміщення зброї на території Ірану.

Детальніше про причини конфлікту - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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