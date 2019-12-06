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Багато республіканців засумнівалися у Трампі, - Байден

Новини » Політика     06.12.2019 - 22:13
Багато республіканців засумнівалися у Трампі, - Байден
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній та податковій політиці

Колишній віце-президент США Джо Байден, кандидат у президенти від Демократичної партії 2020 року заявив, що багато республіканців засумнівалися у Трампі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

За його словами, багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском.

"Коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити", - говорить він.

Також Байден розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці та податковій політиці.

Нагадаємо, у вересні в американському Конгресі ініціювали початок процедури імпічменту президента Трампа через телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським. Главу Білого дому звинувачують у тиску на Україну з метою розслідування діяльності газової компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден. Сам Трамп заперечує будь-який тиск на український уряд.

Також РБК-Україна писало, що Конгрес США перейшов до нового етапу розслідування в рамках імпічменту. зокрема, комітет з питань розвідки Конгресу схвалив доповідь про результати розслідування в рамках імпічменту Дональда Трампа.

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