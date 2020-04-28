Клінтон підтримала Байдена на виборах президента США

Фото: Джо Байден і Хілларі Клінтон (twitter.com/Hillarybros)

Клінтон заявила, що рада бути частиною команди Байдена на виборах

Хілларі Клінтон оголосила про свою підтримку кандидата в президенти США Джо Байдена. Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила під час онлайн-конференції з Байденом.

За її словами, Байден готувався до президентства все життя, а сама вона "мала честь" працювати з ним не один рік.

"Я хотіла б додати свій голос до багатьох інших, хто підтримав вас Я дуже рада бути частиною вашої кампанії - не тільки підтримати вас, але й допомогти висвітлити багато питань, які поставлені на карту на цих президентських виборах", - заявила Клінтон.

Вона наголосила, що була не тільки колегою Байдена, але і його другом.

"І я можу сказати вам, що хотіла б, аби він був президентом прямо зараз, але я не зможу дочекатися цього, якщо всі ми не зробимо свою справу ", - додала Клінтон, звертаючись до американців.

Нагадаємо, 14 квітня колишній президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама також підтримав Байдена на майбутніх виборах нового президента.

Раніше сенатор-демократ Берні Сандерс оголосив про вихід з президентських перегонів. Він був останнім конкурентом Джо Байдена від демократів.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.