Байден объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут HIMARS

Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Обновлено (20:40)

В Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи.