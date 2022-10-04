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Байден объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут HIMARS

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS.

Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.

28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.

Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.

Обновлено (20:40)

В Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи.

  • 4 ракетные системы HIMARS и боеприпасы;
  • 16 155-мм гаубиц;
  • 75 000 155-мм артиллерийских снарядов;
  • 500 высокоточных 155-мм артиллерийских выстрелов;
  • 1000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM);
  • 16 105-мм гаубиц;
  • 30 000 выстрелов для 120-мм миномета;
  • 200 противоминных машин MaxxPro;
  • 200 000 патронов к стрелковому оружию;
  • оборудование для создания препятствий;
  • противопехотные боеприпасы Claymore.

Ранее сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога глава Белого дома и сообщил о выделении нового пакета военной помощи.

Также напомним, что вчера в СМИ появилась информация о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов.

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