Байден объявил о новом пакете помощи Украине. В него войдут HIMARS

Соединенные Штаты передадут Украине новый пакет военной помощи, в который войдут ракетные установки HIMARS.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.
Пакет вооружения на сумму 625 млн долларов также включает артиллерийские системы и боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства.
28 сентября Белый дом анонсировал еще один пакет военной помощи на 1,1 млрд долларов, по которому Украина получит от США 18 HIMARS.
Отметим, что HIMARS - это высокомобильная артиллерийская система ракетного огня. Система стреляет 227-мм ракетами с GPS-управлением и выпускает до 6 ракет за раз или одну баллистическую ракету ATACMS. В зависимости от модификации она может поражать цели на расстоянии до 300 км.
В Пентагоне опубликовали полный список вооружения и военного оборудования, которое вошло в новый пакет помощи.
Ранее сообщалось, что президент США провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе диалога глава Белого дома и сообщил о выделении нового пакета военной помощи.
Также напомним, что вчера в СМИ появилась информация о новом пакете помощи Украине на 625 млн долларов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.