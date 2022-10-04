Байден провел переговоры с Зеленским, - CNN

Во вторник, 4 октября, президент США Джо Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Детали телефонного разговора двух президентов пока еще не раскрыли. При этом, как отмечает CNN, переговоры состоялись перед возможным анонсом нового пакета военной помощи для Украины от США, который, в частности, предусматривает передачу бойцам ВСУ 4 РСЗО HIMARS.