Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть HIMARS

Сполучені Штати передадуть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійдуть ракетні установки HIMARS.

Про це заявив президент США Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Зазначимо, що HIMARS – це високомобільна артилерійська система ракетного вогню. Система стріляє 227-мм ракетами з GPS-керуванням та випускає до 6 ракет за раз або одну балістичну ракету ATACMS. Залежно від модифікації вона може вражати цілі з відривом до 300 км.

Пакет озброєння на суму 625 млн доларів також включає артилерійські системи та боєприпаси, бронетехніку та транспортні засоби.

Раніше повідомлялося, що президент США провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським. Під час діалогу глава Білого дому повідомив про виділення нового пакету військової допомоги.

Також нагадаємо, що вчора у ЗМІ з'явилася інформація про новий пакет допомоги Україні на 625 млн доларів. До нього, зокрема, мають увійти чотири РСЗВ HIMARS.

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