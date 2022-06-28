Байден оголосить про продовження присутності військових США в Польщі

Додаткові військові сили США прибули до Польщі на початку 2022 року на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.

Йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі в лютому 2 тисяч американських військовослужбовців.

Конкретної інформації щодо країн Балтії немає.

Про своє рішення, ймовірно, Байден оголосить на саміті НАТО в Мадриді, який проходитиме 28-30 червня.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв напередодні, що Альянс планує посилити бойові групи на східних рубежах і довести чисельність сил швидкого реагування з 40 тисяч до понад 300 тисяч.

Нагадавши, НАТО хоче визнати РФ загрозою колективній безпеці.

Крім того, Альянс вперше збирається включити захист союзників у свою стратегію як основну місію організації.