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Байден оголосить про продовження присутності військових США в Польщі

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден під час поїздки по Європі на цьому тижні оголосить про продовження присутності в Польщі частини американських сил, а також про зміни в розміщенні сил в країнах Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBС.

Додаткові військові сили США прибули до Польщі на початку 2022 року на тлі загрози масштабного вторгнення Росії.

Йдеться про те, щоб залишити на тривалий час, а можливо, на постійній основі частину з направлених до Польщі в лютому 2 тисяч американських військовослужбовців.

Конкретної інформації щодо країн Балтії немає.

Про своє рішення, ймовірно, Байден оголосить на саміті НАТО в Мадриді, який проходитиме 28-30 червня.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомляв напередодні, що Альянс планує посилити бойові групи на східних рубежах і довести чисельність сил швидкого реагування з 40 тисяч до понад 300 тисяч.

Нагадавши, НАТО хоче визнати РФ загрозою колективній безпеці.

Крім того, Альянс вперше збирається включити захист союзників у свою стратегію як основну місію організації.

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Джозеф БайденПольша