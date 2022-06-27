НАТО майже в 10 разів збільшить кількість сил підвищеної готовності через загрозу з Росії
НАТО збільшить кількість сил у підвищеній бойовій готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч у рамках найбільшої трансформації колективної оборони Альянсу з часів холодної війни.
Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Ми трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до більш ніж 300 тисяч", - сказав Столтенберг.
Наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тисяч солдатів, моряків і військовослужбовців.
Генсек НАТО також підтвердив, що союзники розширять розміщення військ у країнах НАТО, які розташовані найближче до Росії.
Заначається, що рішення будуть викладені на саміті НАТО у Мадриді.
Нагадаємо, НАТО хоче визнати РФ загрозою колективній безпеці.
Окрім того, Альянс вперше збирається включити захист союзників до своєї стратегії як основну місію організації.