ru ua
Пн, 27 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

НАТО майже в 10 разів збільшить кількість сил підвищеної готовності через загрозу з Росії

Новость на русском →
Мадрид, Понеділок 27 червня 2022 15:41
НАТО майже в 10 разів збільшить кількість сил підвищеної готовності через загрозу з Росії Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

НАТО збільшить кількість сил у підвищеній бойовій готовності з 40 тисяч до понад 300 тисяч у рамках найбільшої трансформації колективної оборони Альянсу з часів холодної війни.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Ми трансформуємо сили реагування НАТО і збільшимо кількість наших сил підвищеної готовності до більш ніж 300 тисяч", - сказав Столтенберг.

Наразі Сили реагування НАТО налічують близько 40 тисяч солдатів, моряків і військовослужбовців.

Генсек НАТО також підтвердив, що союзники розширять розміщення військ у країнах НАТО, які розташовані найближче до Росії.

Заначається, що рішення будуть викладені на саміті НАТО у Мадриді.

Нагадаємо, НАТО хоче визнати РФ загрозою колективній безпеці.

Окрім того, Альянс вперше збирається включити захист союзників до своєї стратегії як основну місію організації.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Єнс Столтенберг
NEWS
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
Виїзд чоловіків призовного віку за кордон. Що думають у Раді
DAILY
Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Олександр Завітневич: Половина російських генералів вже мала б застрелитися