НАТО хоче визнати Росію загрозою колективній безпеці

Країни НАТО визнають Росію прямою загрозою колективній безпеці. Це буде закріплено в новій стратегічній концепції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Зазначається, що на саміті в Мадриді затвердять оновлену концепцію на 10 років. Але документ не змінить оборонної стратегії альянсу.

"Лідери затвердять нову стратегічну концепцію, яка відобразить сучасну ситуацію в області безпеки... В ній Росія буде названа як одна з найістотніших загроз нашій безпеці", - заявив Столтенберг.

Варто відзначити, що раніше Росія вважалася партнером НАТО. За словами Столтенберг, після визнання РФ загрозою НАТО продовжить уникати прямої конфронтації.