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Байден объявит о продлении присутствия военных США в Польше

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден во время поездки по Европе на этой неделе объявит о продлении присутствия в Польше части американских сил, а также об изменениях в размещении сил в странах Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBС.

Дополнительные военные силы США прибыли в Польшу в начале 2022 года на фоне угрозы масштабного вторжения России.

Речь идет о том, чтобы оставить на длительное время, а возможно, на постоянной основе часть из направленных в Польшу в феврале 2 тысяч американских военнослужащих.

Конкретной информации по странам Балтии нет.

О своем решении, вероятно, Байден объявит на саммите НАТО в Мадриде, который будет проходить 28-30 июня.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщал накануне, что Альянс планирует усилить боевые группы на восточных рубежах и довести численность сил быстрого реагирования с 40 тысяч до больше 300 тысяч.

Напомним, НАТО хочет признать РФ угрозой коллективной безопасности.

Кроме того, Альянс впервые собирается включить защиту союзников в свою стратегию как основную миссию организации.

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Джозеф БайденПольша