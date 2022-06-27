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Стратегія НАТО вперше включатиме захист союзників як основну місію альянсу, - ЗМІ

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Мадрид, Понеділок 27 червня 2022 10:50
Стратегія НАТО вперше включатиме захист союзників як основну місію альянсу, - ЗМІ Фото: стратегія НАТО вперше включатиме захист союзників як основну місію Альянсу (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Дорожня карта НАТО на наступне десятиліття вперше включатиме захист суверенітету і територіальної цілісності країн-союзників як основну місію організації.

Про це розповіли джерела, які мають доступ до останніх проектів документа, який буде затверджений на саміті в Мадриді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на El Pais.

Включення цього принципу в Стратегічну концепцію, другий за значимістю текст Атлантичного альянсу, означає, що міста Сеута і Мелілья (Іспанія) відтепер будуть перебувати під захистом "парасольки" НАТО.

Видання зазначає, що стаття 5 Вашингтонського договору 1949 року свідчить, що напад на будь-якого члена НАТО буде вважатися нападом на всіх, але обмежує це зобов'язання так званим євроатлантичним простором, обмеженим територією союзних країн в Європі, Північній Америці, азійською частиною Туреччини і островами на північ від тропіка раку, що включає Канарські острови, але виключає Сеуту і Мелілью.

За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, нова Стратегічна концепція змінює цю ситуацію, оскільки, хоча вона не може змінити договір, вона посилає політично сильний сигнал, зобов'язуючи НАТО захищати "кожен дюйм своєї території".

Включення захисту територіальної цілісності було не поступкою Мадриду, як би Іспанія її не підтримувала, а ще одним наслідком війни в Україні, в якій Росія не приховує своєї мети захопити частину території свого сусіда, спочатку з анексією Криму, а потім з окупацією значної частини Східної України.

Нагадаємо, генсек НАТО Йенса Столтенберга заявив, що саміт у Мадриді 28-30 червня стане історичним, адже на ньому повинні узгодити трансформацію колективної оборони Альянсу.

Крім того, у США назвали три головні цілі самітів G7 і НАТО. Вони пов'язані з Україною.

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