Байден обсудил с лидерами Египта и Катара освобождение заложников ХАМАС

Президент США Джо Байден в пятницу, 26 января, провел переговоры с лидерами Египта и Катара накануне поездки в Европу директора ЦРУ Уильяма Бернса с целью заключения соглашения об освобождении большего количества заложников, которых удерживает ХАМАС в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби на брифинге в Белом доме отметил, что Байден говорил с президентом Египта Абдель Фаттахом Ас-Сиси и правящим эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани. По словам Кирби, хотя переговоры были конструктивными, "нам не следует ожидать быстрого развития событий".

"Мы продолжаем делать все, что в наших силах, чтобы способствовать еще одному соглашению по освобождению заложников, так же, как это было в ноябре", - сказал он.

По данным источников издания, директор ЦРУ Бернс проведет встречу в Европе с руководителем израильской разведки Моссад Давидом Барнеа, премьер-министром Катара Аль Тани и главой египетской разведки Аббасом Камелем.

В ходе переговоров будет обсуждаться освобождение заложников в обмен на паузу в боевых действиях. По словам американского чиновника, администрация Байдена надеется, что соглашение может привести к длительному прекращению огня, что в конечном итоге может остановить войну.

Поездка Бернса состоится вскоре после визита на этой неделе на Ближний Восток старшего посланника Белого дома Бретта Макгерка, который также обсуждал освобождение заложников в Газе.

Макгерк заложил основу для очередной поездки в регион госсекретаря США Энтони Блинкена. На следующей неделе он планирует осуществить пятую поездку на Ближний Восток с момента начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года.

Война Израиля с ХАМАС и освобождение заложников

7 октября 2023 года боевики ХАМАС начали военную атаку на территорию Израиля из Сектора Газа. За первые несколько дней радикальные исламисты убили 1200 гражданских и солдат и похитили около 250 человек.

В конце октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наземную военную операцию в Секторе Газа против боевиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является полное уничтожение оперативных и правительственных возможностей ХАМАСа, а также освобождение заложников.

В ноябре в результате переговоров по обмену заложниками, боевики ХАМАС освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных. Однако впоследствии стороны возобновили активные боевые действия в регионе.

23 января Израиль через катарских и египетских посредников предложил ХАМАС взять паузу в боевых действиях сроком до двух месяцев в рамках многоэтапного соглашения, которое, в частности, будет предусматривать освобождение всех заложников.

25 января стало известно, что глава ЦРУ Уильям Бернс отправится в Европу для работы над соглашением по освобождению заложников в Секторе Газа.

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