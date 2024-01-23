Израиль предложил ХАМАС приостановить боевые действия по освобождению заложников, - СМИ

Израиль через посредников предложил ХАМАС перемирие на два месяца для освобождения всех заложников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аxios .

Отмечается, что Израиль предоставил ХАМАС предложение через катарских и египетских посредников о паузе в боевых действиях сроком до двух месяцев в рамках многоэтапного соглашения, включающего также освобождение всех заложников.

Согласно предложению, соглашение будет включать освобождение всех оставшихся в живых заложников и возвращение тел погибших в несколько этапов. Сначала будут уволены женщины, мужчины старше 60 лет и люди, находящиеся в критическом состоянии.

Следующие этапы будут включать увольнения женщин-солдатов, мужчин в возрасте до 60 лет, не являющихся военнослужащими, израильских солдат-мужчин.

Утверждается, что, хотя это предложение не содержит соглашения о прекращении войны, это самый длинный период прекращения огня, который Израиль предлагал ХАМАС с начала боевых действий.

Издание со ссылкой на израильских официальных лиц утверждает, что Иерусалим ожидает ответа от ХАМАС, но они осторожно оптимистичны по поводу возможности достичь прогресса в ближайшие дни.

Война Израиля с ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года боевики ХАМАС устроили массированное вторжение в Израиль и во время нападения захватили в заложники сотни человек. Иерусалим в ответ приступил к военной операции против террористов, в частности в районе Сектора Газа.

Впоследствии в ходе обмена заложниками террористы освободили около 120 человек, а Израиль освободил группу палестинских заключенных.

Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяхуназвал три условия для окончания войны против палестинских боевиков ХАМАС в Секторе Газа.

Как ранее писало The Wall Street Journal, израильские войскауничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС, что пока не соответствует цели Израиля уничтожить группировки.