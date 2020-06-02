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Байден обганяє Трампа на 10% в передвиборчому рейтингу

Новини » Політика     02.06.2020 - 08:40
Байден обганяє Трампа на 10% в передвиборчому рейтингу
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Байден обганяє Трампа вже у травневих опитуваннях

Чинний президент США Дональд Трамп поступається своєму майбутньому конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% підтримки. При цьому мінімальна перевага над Трампом у Байдена становить не менше 4%.

Про це говориться в матеріалі РБК-Україна "Америка у вогні: як по США прокотилася хвиля масових протестів".

За даними телеканалу CNN, Байден є першим кандидатом-опозиціонером, який обходить чинного президента у травневих опитуваннях, починаючи з 1976 року.

Також дані американського ресурсу 270towin говорять, що кандидат від демократів вже зараз може розраховувати на 272 голоси виборщиків, без урахування штатів, що "не визначилися", тоді як для перемоги на виборах достатньо 270 голосів.

Зазначимо, що сьогодні в США проходять масові безпорядки через вбивство поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. У зв'язку з цим Трамп заявив, що для припинення протестів можуть залучити Збройні сили США. Мер Вашингтона і губернатор Нью-Йорка розкритикували дій чинної влади.

Нагадаємо, влада більше 40 американських міст в 22 штатах запровадила комендантську годину через масові заворушення.

Зазначимо, Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнає рух "Антифа" терористичною організацією.

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Автор: Мілан Лєліч

Теги Новини України Джозеф БайденДональд Трамп
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