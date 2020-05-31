ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп визнав рух "Антифа" терористичною організацією

Новини » Політика     31.05.2020 - 20:15
Трамп визнав рух "Антифа" терористичною організацією
Фото: заворушення у США (twitter.com/elturko_1)

У 2018 році учасники руху "Антифа" побили чоловіка з прапором США

Ультралівий рух "Антифа", до якого входять озброєні групи антифашистів, був визнаний терористичною організацією у Сполучених Штатах Америки. Рух хотіли визнати терористичним ще у 2019 році.

Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп на сторінці у Twitter.

"Сполучені Штати Америки визнають "Антифа" терористичною організацією", - написав він.

Трамп визнав рух &quot;Антифа&quot; терористичною організацією

Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" у підбурюванні до масових заворушень, які охопили американські міста після вбивства афроамериканця у Міннеаполісі. Учасники руху й самі беруть активну участь у цих заворушеннях.

Зазначимо, у 2018 році учасники "Антифа" побили 38-річного Пола Уешла. На чоловіка напала група представників руху, коли він брав участь в демонстрації в Портленді. Як розповів потерпілий, нападники вимагали кинути на землю прапор США, який він тримав в руках.

Ще один інцидент за участі "Антифа" стався у 2019 році в тому ж Портленді. Тоді антифашисти побили журналіста та блогера Енді Го, який у своїх публікаціях звинувачував рух в насильстві. Після того Трамп пообіцяв визнати "Антифа" терористами, але остаточного рішення так і не було.

Раніше президент США заявляв, що масові заворушення не мають нічого спільного з мирними протестами та назвав учасників "мародерами і анархістами".

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиТероризмтеррористы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся