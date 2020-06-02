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Байден обгоняет Трампа на 10% в предвыборном рейтинге

Новости » Политика     02.06.2020 - 08:40
Байден обгоняет Трампа на 10% в предвыборном рейтинге
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Байден обгоняет Трампа уже в майских опросах

Действующий президент США Дональд Трамп уступает своему будущему конкуренту, демократу Джо Байдену, 10% поддержки. При этом минимальное преимущество над Трампом у Байдена составляет не менее 4%.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Америка в огне: как по США прокатилась волна массовых протестов".

По данным телеканала CNN, Байден является первым кандидатом-оппозиционером, который обходит действующего президента в майских опросах, начиная с 1976 года.

Также данные американского ресурса 270towin говорят, что кандидат от демократов уже сейчас может рассчитывать на 272 голоса выборщиков, без учета штатов, что "не определились", тогда как для победы на выборах достаточно 270 голосов.

Отметим, что сегодня в США проходят массовые беспорядки из-за убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. В связи с этим Трамп заявил, что для прекращения протестов могут привлечь Вооруженные силы США. Мэр Вашингтона и губернатор Нью-Йорка раскритиковали действий действующей власти.

Напомним, власти более 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

Отметим, что Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины Дональд ТрампДжозеф Байден
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