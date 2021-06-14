Байден назвав Путіна автократом і вказав на слабкості: Росія слабкіше, ніж здається

Президент США Джо Байден назвав президента Росії Володимира Путіна "автократом". Він вказав на слабкості таких країн сказав, що Росія слабкіше, ніж хоче здаватися.

Відвідавши саміт G7, Байден дав прес-конференцію. На ній він прокоментував деякі питання, пов'язані з Росією і майбутню зустріч з Володимиром Путіним.

На питання, чому Путін, який був верховним лідером Росії з того часу, як Борис Єльцин пішов у відставку в 1999 році, не змінився, попри роки західних санкцій, Байден пожартував: "він Володимир Путін".

" Немає гарантії, що я зможу змінити поведінку людини або країни. Автократи мають величезну владу, і їм не потрібно відповідати перед публікою. І якщо я буду відповідати належним чином, що я і буду робити, це його не переконає, він продовжить в тому ж дусі", - сказав Байден про Путіна.

Він описав Росію, економіка якої в 13 разів менше, ніж у США, як слабшу країну, ніж це може здатися.

"У Росії є свої власні дилеми, пов'язані зі своєю економікою, з COVID і не тільки з США і Європою в цілому, але і з Близьким Сходом", - сказав Байден.

Він також зазначив, що Росія займається діяльністю, яка суперечить міжнародним нормам.

"Росія займається діяльністю, яка, як ми вважаємо, суперечить міжнародним нормам. Вона також відкусила деякі реальні проблеми, які їм важко жувати", - сказав Байден.

Він також відповів на питання, щодо втручання російського лідера у вибори в США.

"Я перевірив це, тому у мене був доступ до всієї розвідувальної інформації, він займався цією діяльністю", - сказав президент США.