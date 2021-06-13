Білий дім виключив можливість видачі Росії американських хакерів

Президент США Джо Байден не пропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну видавати американських хакерів, які діють проти Росії . Він мав на увазі покарання кіберзлочинців всередині країни.

Про це в ході брифінгу заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван .

"Якщо ви прочитаєте стенограму (прес-конференції Байдена - ред.), я думаю, ви побачите, що він не говорив про обмін кіберзлочинцями", - сказав він.

За його словами, президент США мав на увазі притягнення до відповідальності кіберзлочинців на території країни. "Він готовий робити це в Сполучених Штатах, він хотів би, щоб і Володимир Путін зробив це. Мова йде не про обмін або щось подібне",- додав Салліван.

Він також підкреслив, що жодна країна не повинна вкривати кіберзлочинців. "Джо Байден з цим повністю згоден", - резюмував помічник президента США.