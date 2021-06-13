ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Білий дім виключив можливість видачі Росії американських хакерів

Новость на русском →
Вашингтон, Неділя 13 червня 2021 22:22
Білий дім виключив можливість видачі Росії американських хакерів Фото: радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван (www.geopolitica.info)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден не пропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну видавати американських хакерів, які діють проти Росії. Він мав на увазі покарання кіберзлочинців всередині країни.

Про це в ході брифінгу заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Якщо ви прочитаєте стенограму (прес-конференції Байдена - ред.), я думаю, ви побачите, що він не говорив про обмін кіберзлочинцями", - сказав він.

За його словами, президент США мав на увазі притягнення до відповідальності кіберзлочинців на території країни. "Він готовий робити це в Сполучених Штатах, він хотів би, щоб і Володимир Путін зробив це. Мова йде не про обмін або щось подібне",- додав Салліван.

Він також підкреслив, що жодна країна не повинна вкривати кіберзлочинців. "Джо Байден з цим повністю згоден", - резюмував помічник президента США.

Нагадаємо, напередодні Джо Байден допустив можливість покарання американських хакерів, які діють проти Росії. Президент США заявив про необхідність притягати до відповідальності країни, що вкривають кіберзлочинців.

Зазначимо, раніше Джейк Салліван заявив, що американська адміністрація не вважає, що тема хакерської атаки на компанію SolarWinds втратила актуальність. За його словами, Джо Байден розраховує обговорити її зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.

Як повідомляло РБК-Україна, у Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Сполучені Штати Америки хакери
NEWS
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
Єрмак сподівається на швидкий вступ України до НАТО
DAILY
Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Наводять мости. Як у Зеленського налагоджують відносини з регіонами