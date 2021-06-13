Білий дім виключив можливість видачі Росії американських хакерів
Президент США Джо Байден не пропонував своєму російському колезі Володимиру Путіну видавати американських хакерів, які діють проти Росії. Він мав на увазі покарання кіберзлочинців всередині країни.
Про це в ході брифінгу заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Якщо ви прочитаєте стенограму (прес-конференції Байдена - ред.), я думаю, ви побачите, що він не говорив про обмін кіберзлочинцями", - сказав він.
За його словами, президент США мав на увазі притягнення до відповідальності кіберзлочинців на території країни. "Він готовий робити це в Сполучених Штатах, він хотів би, щоб і Володимир Путін зробив це. Мова йде не про обмін або щось подібне",- додав Салліван.
Він також підкреслив, що жодна країна не повинна вкривати кіберзлочинців. "Джо Байден з цим повністю згоден", - резюмував помічник президента США.
Нагадаємо, напередодні Джо Байден допустив можливість покарання американських хакерів, які діють проти Росії. Президент США заявив про необхідність притягати до відповідальності країни, що вкривають кіберзлочинців.
Зазначимо, раніше Джейк Салліван заявив, що американська адміністрація не вважає, що тема хакерської атаки на компанію SolarWinds втратила актуальність. За його словами, Джо Байден розраховує обговорити її зі своїм російським колегою Володимиром Путіним.
Як повідомляло РБК-Україна, у Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.