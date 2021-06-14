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Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні

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США, Понеділок 14 червня 2021 02:42
Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден визнав, що відносини США та Росії знаходяться на низькому рівні. Він погодився з цим питанням з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Байден заявив на прес-конференції в рамках саміту G7, передає NBC News.

Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні. Це також підтвердив президент США, він погодився з російським колегою.

"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Я думаю, що він правий, це низька точка", - сказав Байден про висловлювання Путіна.

Він також додав, що суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.

"І це залежить від того, як він відреагує на дії відповідно до міжнародних норм. А в багатьох випадках він цього не зробив", - сказав Байден.

Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна пройде 16 червня в Женеві після саміту НАТО. При цьому в США кажуть, що не будуть прагнути до конфлікту з Москвою, але мають намір чітко роз'яснити свої позиції з деяких питань.

Раніше повідомлялося, що Байден не проводитиме спільну прес-конференцію з Путіним після зустрічі. Американський лідер переконаний, що краще це зробити окремо.

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