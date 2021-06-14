Байден визнав, що відносини Росії і США знаходяться на низькому рівні
Президент США Джо Байден визнав, що відносини США та Росії знаходяться на низькому рівні. Він погодився з цим питанням з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це Байден заявив на прес-конференції в рамках саміту G7, передає NBC News.
Як відомо, раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні. Це також підтвердив президент США, він погодився з російським колегою.
"Дозвольте мені прояснити ситуацію. Я думаю, що він правий, це низька точка", - сказав Байден про висловлювання Путіна.
Він також додав, що суперечки можна було б вирішити, якщо Путін буде діяти відповідно до міжнародних норм.
"І це залежить від того, як він відреагує на дії відповідно до міжнародних норм. А в багатьох випадках він цього не зробив", - сказав Байден.
Нагадаємо, що зустріч Джо Байдена і Володимира Путіна пройде 16 червня в Женеві після саміту НАТО. При цьому в США кажуть, що не будуть прагнути до конфлікту з Москвою, але мають намір чітко роз'яснити свої позиції з деяких питань.
Раніше повідомлялося, що Байден не проводитиме спільну прес-конференцію з Путіним після зустрічі. Американський лідер переконаний, що краще це зробити окремо.