Байден назвал Путина автократом и указал на слабости: Россия слабее, чем кажется

Президент США Джо Байден назвал президента России Владимира Путина "автократом". Он указал на слабости таких стран сказал, что Россия слабее, чем хочет казаться.

Посетив саммит G7, Байден дал пресс-конференцию. На ней он прокомментировал некоторые вопросы, связанные с Россией и предстоящую встречу с Владимиром Путиным.

На вопрос, почему Путин, который был верховным лидером России с тех пор, как Борис Ельцин ушел в отставку в 1999 году, не изменился, несмотря на годы западных санкций, Байден пошутил: "Он Владимир Путин".

" Нет гарантии, что я смогу изменить поведение человека или страны. Автократы обладают огромной властью, и им не нужно отвечать перед публикой. И если я буду отвечать должным образом, что я и буду делать, это его не переубедит, он продолжит в том же духе", - сказал Байден о Путине.

Он описал Россию, экономика которой в 13 раз меньше, чем у США, как более слабую страну, чем это может показаться.

"У России есть свои собственные дилеммы, связанные со своей экономикой, с COVID и не только с США и Европой в целом, но и с Ближним Востоком", - сказал Байден.

Он также отметил, что Россия занимается деятельностью, которая противоречит международным нормам.

"Россия занимается деятельностью, которая, как мы полагаем, противоречит международным нормам. Она также откусила некоторые реальные проблемы, которые им трудно пережевать", - сказал Байден.

Он также ответил на вопрос, касательно вмешательства российского лидера в выборы в США.

"Я проверил это, поэтому у меня был доступ ко всей разведывательной информации, он занимался этой деятельностью", - сказал президент США.