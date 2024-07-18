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ФБР взломало телефон нападавшего на Трампа: что стало известно

Четверг 18 июля 2024 02:06
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ФБР взломало телефон нападавшего на Трампа: что стало известно Фото: Экспрезидент США Дональд Трапм (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

ФБР сломало мобильный телефон Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также правоохранители исследовали его компьютер, обыскали дом, автомобиль и опросили более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Сотрудник правоохранительных органов, проинформированный о текущем расследовании, на условиях анонимности сообщил агентству, что телефон Крукса не дал никаких значимых подсказок, связанных с мотивами, а также действовал ли он сам или были сообщники.

Также пока не было публично сообщено о каких-либо записях, предсмертной записке, постах в социальных сетях или каких-либо других признаках, которые объясняли бы причины его нападения на Трампа.

Политические предпочтения Крукса также туманны. Он был зарегистрирован в качестве республиканца в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании кампании также показывают, что он дал 15 долларов комитету прогрессивных политических действий 20 января 2021 года, в день, когда президент-демократ Джо Байден принял присягу.

Булинг в школе

Бывшие одноклассники говорят, что над Круксом "много издевались в старшей школе". Его описывают как "одиночку" и "изгоя". Крукс хотел выступать за школьную команду по стрельбе из винтовки, однако ему отказали из-за того, что он был "плохим стрелком".

Покушение

Попытка убийства Дональда Трампа была предпринята 13 июля во время митинга в штате Пенсильвания. Он получил легкое огнестрельное ранение уха.

В Секретной службе говорят о следе Ирана в покушении. По ее данным, Иран представляет угрозу ряду политиков бывшей администрации Трампа из-за ликвидации в 2020 году главы Корпуса стражей исламской революции.

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