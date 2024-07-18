ФБР взломало телефон нападавшего на Трампа: что стало известно

ФБР сломало мобильный телефон Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США Дональда Трампа. Также правоохранители исследовали его компьютер, обыскали дом, автомобиль и опросили более 100 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Сотрудник правоохранительных органов, проинформированный о текущем расследовании, на условиях анонимности сообщил агентству, что телефон Крукса не дал никаких значимых подсказок, связанных с мотивами, а также действовал ли он сам или были сообщники.

Также пока не было публично сообщено о каких-либо записях, предсмертной записке, постах в социальных сетях или каких-либо других признаках, которые объясняли бы причины его нападения на Трампа.

Политические предпочтения Крукса также туманны. Он был зарегистрирован в качестве республиканца в Пенсильвании, но федеральные отчеты о финансировании кампании также показывают, что он дал 15 долларов комитету прогрессивных политических действий 20 января 2021 года, в день, когда президент-демократ Джо Байден принял присягу.

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