Байден в європейському турне відвідає три країни: графік зустрічей

Президент США Джо Байден в рамках європейського турне має намір відвідати три країни. Його поїздка розпочнеться вже наступного тижня, 10 червня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Білого дому .

Повідомляється, що 10 червня Байден проведе зустріч з прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном, а також візьме участь у саміті G7 в британському Корнуоллі з 11 по 13 червня. 13 червня він зустрінеться з Її Величністю королевою Єлизаветою у Віндзорському замку.

Зі Сполученого Королівства Байден відправиться до Брюсселя (Бельгія), де візьме участь у саміті НАТО 14 червня. На полях саміту він зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

15 червня Байден візьме участь у саміті Європейський союз - США, а також проведе зустрічі з королем Бельгії Філіпом і прем'єр-міністром Бельгії Олександром де Кроо.

Потім американський президент відправиться до Женеви (Швейцарія), де 16 червня проведе двосторонній саміт з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. У Швейцарії він також зустрінеться з президентом Гаєм Пармеліном і міністром закордонних справ Ігнаціо Кассісом.