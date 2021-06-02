Не "подарунок" Росії: у Байдена пояснили необхідність зустрічі з Путіним
У Білому домі пояснили необхідність зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Зустріч є найбільш ефективним способом зрозуміти плани і наміри Кремля.
Про це заявила на брифінгу заступник спікера Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, США хочуть саміту, щоб зрозуміти наміри РФ і відстояти свої інтереси.
"Саміт - це не подарунок Росії. Ми розглядаємо це як життєво важливу частину захисту інтересів Америки... Байден зустрічається з Путіним через розбіжності нашої країни, а не всупереч їм. Пряме спілкування з Путіним для нього - найефективніший спосіб зрозуміти плани і наміри Росії", - пояснила представник Білого дому.
Раніше в Кремлі заявили, що перша зустріч Путіна і Байдена обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.
Нагадаємо, заступник голови МЗС Євген Єнін раніше заявив, що Байден перед зустріччю з Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським.
Зазначимо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.