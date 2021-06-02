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Не "подарунок" Росії: у Байдена пояснили необхідність зустрічі з Путіним

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Вашингтон, Середа 02 червня 2021 12:40
Не "подарунок" Росії: у Байдена пояснили необхідність зустрічі з Путіним Фото: президенти США і Росії Джо Байден і Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Анастасія Рокитна

У Білому домі пояснили необхідність зустрічі президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Зустріч є найбільш ефективним способом зрозуміти плани і наміри Кремля.

Про це заявила на брифінгу заступник спікера Білого дому Карін Жан-П'єр.

За її словами, США хочуть саміту, щоб зрозуміти наміри РФ і відстояти свої інтереси.

"Саміт - це не подарунок Росії. Ми розглядаємо це як життєво важливу частину захисту інтересів Америки... Байден зустрічається з Путіним через розбіжності нашої країни, а не всупереч їм. Пряме спілкування з Путіним для нього - найефективніший спосіб зрозуміти плани і наміри Росії", - пояснила представник Білого дому.

Раніше в Кремлі заявили, що перша зустріч Путіна і Байдена обійдеться без підписання будь-яких документів. Більш того, не варто чекати перезавантаження відносин між країнами.

Нагадаємо, заступник голови МЗС Євген Єнін раніше заявив, що Байден перед зустріччю з Путіним у Женеві переговорить з українським лідером Володимиром Зеленським.

Зазначимо, Байден і Путін проведуть зустріч 16 червня 2021 року в швейцарській Женеві.

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