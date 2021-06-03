ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден в европейском турне посетит три страны: график встреч

Новина українською →
Вашингтон, Четверг 03 июня 2021 17:58
Байден в европейском турне посетит три страны: график встреч Фото: президент США Джо Байден (Alex Wong/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Президент США Джо Байден в рамках европейского турне намерен посетить три страны. Его поездка начнется уже на следующей неделе, 10 июня.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Сообщается, что 10 июня Байден проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. 13 июня он встретится с Ее Величеством королевой Елизаветой в Виндзорском замке.

Из Соединенного королевства Байден отправится в Брюссель (Бельгия), где примет участие в саммите НАТО 14 июня. На полях саммита он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

15 июня Байден примет участие в саммите Европейский союз - США, а также проведет встречи с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.

Затем американский президент отправится в Женеву (Швейцария), где 16 июня проведет двусторонний саммит с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В Швейцарии он также встретится с президентом Гаем Пармелином и министром иностранных дел Игнацио Кассисом.

Напомним, ранее сообщалось, что Байден планирует обсудить с Путиным вопрос кибербезопасности.

Накануне встречи президентов Российская Федерация пообещала послать США ряд "некомфортных сигналов"

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Джозеф Байден Европа визит
NEWS
Катастрофа МАУ: пострадавшие страны выдвинули требования и призвали Иран сотрудничать
Катастрофа МАУ: пострадавшие страны выдвинули требования и призвали Иран сотрудничать
DAILY
Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях