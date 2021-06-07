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Білий дім про зустріч президентів США і Росії: це не нагорода для Путіна

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Вашингтон, Понеділок 07 червня 2021 21:01
Білий дім про зустріч президентів США і Росії: це не нагорода для Путіна Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Мілан Лєліч

Президенти США і Росії проведуть зустріч 16 червня в Женеві. США не розглядають зустріч президента Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним як "нагороду" для останнього.

Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду. Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей", - сказав Салліван.

За його словами, безпосередня зустріч двох президентів - це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.

Також Салліван зазначив, що від зустрічі Байдена і Путіна не варто чекати якихось значних практичних результатів, її завдання - прояснити "наміри та можливості" обох країн.

Нагадаємо, Байден і Путін повинні зустрітися в Женеві 16 червня цього року. Раніше Байден заявив, що США не прагнуть конфлікту з Росією, але при зустрічі з Путіним він попередить, що готовий дати відсіч на виклики з боку Москви.

Водночас Путін назвав "спільні інтереси", які планує обговорити з Байденом у Женеві.

Зазначимо, напередодні зустрічі з Путіним президент США провів телефонну розмову з Зеленським.

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