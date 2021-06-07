Білий дім про зустріч президентів США і Росії: це не нагорода для Путіна
Президенти США і Росії проведуть зустріч 16 червня в Женеві. США не розглядають зустріч президента Джо Байдена з президентом РФ Володимиром Путіним як "нагороду" для останнього.
Про це на брифінгу в Білому домі заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.
"Ми не розглядаємо зустріч з російським президентом як нагороду. Ми розглядаємо її як найважливіший елемент захисту американських інтересів і американських цінностей", - сказав Салліван.
За його словами, безпосередня зустріч двох президентів - це найефективніший спосіб зрозуміти плани та наміри Росії.
Також Салліван зазначив, що від зустрічі Байдена і Путіна не варто чекати якихось значних практичних результатів, її завдання - прояснити "наміри та можливості" обох країн.
Нагадаємо, Байден і Путін повинні зустрітися в Женеві 16 червня цього року. Раніше Байден заявив, що США не прагнуть конфлікту з Росією, але при зустрічі з Путіним він попередить, що готовий дати відсіч на виклики з боку Москви.
Водночас Путін назвав "спільні інтереси", які планує обговорити з Байденом у Женеві.
Зазначимо, напередодні зустрічі з Путіним президент США провів телефонну розмову з Зеленським.