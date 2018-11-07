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Баварський союзник Меркель залишить посаду лідера партії, - Die Zeit

Новини » Політика    07.11.2018 - 16:34
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

Зеехофер хоче зберегти за собою посаду міністра внутрішніх справ

Лідер партії Християнсько-соціальний союз (ХСС), який входить в правлячу коаліцію в Німеччині та в блок Ангели Меркель, і за сумісництвом міністр внутрішніх справ Хорст Зеехофер заявить про відхід з поста голови партії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Die Zeit.

Видання пише, що Зеегофер повідомить про намір залишити посаду голови партії на засіданні керівництва ХСС. У той же час, стверджують джерела, він хоче зберегти за собою посаду міністра внутрішніх справ.

"Не пройшло і двох тижнів, як Ангела Меркель оголосила про відмову від лідерства в партії. Тепер все вказує на те, що її вічний суперник зробить те ж", - пише газета.

Зазначимо, раніше канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відмовиться від посади голови Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і не буде висувати свою кандидатуру на виборах лідера ХДС у грудні.

Нагадаємо, рейтинг правлячого в Німеччині блоку християнських партій, очолюваного Ангелою Меркель, впав до найнижчого показника в історії.

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