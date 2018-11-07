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Баварский союзник Меркель покинет пост лидера партии, - Die Zeit

Новости » Политика    07.11.2018 - 16:34
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)
Фото: Хорст Зеехофер (seehofer-direkt.de)

Зеехофер хочет сохранить за собой пост министра внутренних дел

Лидер партии Христианско-социальный союз (ХСС), которая входит в правящую коалицию в Германии и в блок Ангелы Меркель, и по совместительству министр внутренних дел Хорст Зеехофер заявит об уходе с поста председателя партии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Die Zeit.

Издание пишет, что Зеегофер сообщит о намерении оставить пост председателя партии на заседании руководства ХСС. В то же время, утверждают источники, он хочет сохранить за собой пост министра внутренних дел.

"Не прошло и двух недель, как Ангела Меркель объявила об отказе от лидерства в партии. Теперь все указывает на то, что ее вечный соперник сделает то же", - пишет газета.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что откажется от поста председателя Христианско-демократического союза (ХДС) и не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах лидера ХДС в декабре. 

Напомним, рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории.

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