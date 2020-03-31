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"Батьківщина" заявляє про порушення регламенту під час голосування закону про ринок землі

Новини » Політика     31.03.2020 - 15:24
"Батьківщина" заявляє про порушення регламенту під час голосування закону про ринок землі
Ілюстративне фото (ba.org.ua)

Постанова щодо скасування закону № 2178-10 авторства Юлії Тимошенко та Вадима Івченка

Фракція "Батьківщина" заявляє про порушення регламенту під час розгляду та ухвалення закону про ринок землі та вимагає його негайного скасування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, опублікованій на сайті Верховної Ради.

Як зазначається на сайті, постанова щодо скасування закону № 2178-10 авторства Юлії Тимошенко та Вадима Івченка.

Автори документа наголошують, що рішення Верховної Ради суперечить інтересам держави та людей і звертають увагу на зухвале порушення низки статей Регламенту (порушення вимог частини першої статті 116, частини першої статті 117, частин першої та другої статті 118, частин другої та п’ятої статті 121).

"Фракція "Батьківщина" неодноразово звертала увагу головуючого на планерному засіданні на наявність порушень регламентних приписів при розгляді й голосуванні зазначеного законопроєкту. Однак, у порушення частини четвертої статті 48 Регламенту, головуючий не вжив невідкладно заходів для усунення вказаних порушень, залишаючи звернення про регламентні порушення без належного розгляду", - зазначено у пояснювальній записці документа.

&quot;Батьківщина&quot; заявляє про порушення регламенту під час голосування закону про ринок землі

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що партія "Батьківщина" готує звернення до Конституційного суду через закон про ринок землі. Окрім того, в партії мають намір звертатися до НАЗК, аби довести конфлікт інтересів під час ухвалення закону.

Раніше РБК-Україна писало, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки і про ринок землі. У разі їх схвалення парламентом можливе збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.

Додамо також, президент України Володимир Зеленський заявив, що без отримання допомоги від міжнародних партнерів Україні загрожує падіння економіки й дефолт.

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