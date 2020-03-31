"Батькивщина" заявляет о нарушении регламента во время голосования закона о рынке земли

Иллюстративное фото (ba.org.ua)

Постановление об отмене закона № 2178-10 авторства Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко

Фракция "Батькивщина" заявляет о нарушениях регламента во время рассмотрения и принятия закона о рынке земли и требует его немедленной отмены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект постановления, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как отмечается на сайте, постановление об отмене закона № 2178-10 авторства Юлии Тимошенко и Вадима Ивченко.

Авторы документа подчеркивают, что решение Верховной Рады противоречит интересам государства и людей и обращают внимание на нарушение ряда статей Регламента (нарушение требований части первой статьи 116, части первой статьи 117, частей первой и второй статьи 118, частями второй и пятой статьи 121).

"Фракция "Батькивщина" неоднократно обращала внимание председательствующего на планерном заседании на наличие нарушений регламентных предписаний при рассмотрении и голосовании указанного законопроекта. Однако, в нарушение части четвертой статьи 48 Регламента, председательствующий не принял немедленно мер для устранения указанных нарушений, оставляя обращение о регламентных нарушениях без должного рассмотрения", - говорится в пояснительной записке документа.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" готовит обращение в Конституционный суд из-за закон о рынке земли. Кроме того, в партии намерены обращаться к НАПК, чтобы доказать конфликт интересов во время принятия закона.

Ранее РБК-Украина писало, что Международный валютный Фонд требует от Украины принятие законов о банках и о рынке земли. В случае их одобрения парламентом возможно увеличение программы МВФ до 8 млрд долларов.

Добавим также, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что без получения помощи от международных партнеров Украине грозит падение экономики и дефолт.